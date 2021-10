Chocobo GP, l'anteprima per Nintendo Switch

Chocobo Racing è stato un piccolo cult sul finire degli anni '90, quando uscì su PlayStation in un periodo in cui i kart game erano molto meno popolari di oggi: solo negli anni a seguire si sarebbero moltiplicati sulla scia del successo di Super Mario Kart e i suoi sequel, spesso ispirandosi ad altri franchise nella stessa identica maniera. E così nel tempo si sono susseguiti Sonic Racing, Crash Team Racing, Mega Man: Battle & Chase e molti, molti altri, mentre Chocobo Racing finiva nel dimenticatoio e ben pochi riuscivano a bissare l'incredibile successo del titolo Nintendo. E quindi è stato un po' a sorpresa che Square Enix ha annunciato Chocobo GP per Nintendo Switch, anche perché ci aveva già provato intorno al 2010 a rinnovare il franchise su Nintendo 3DS, senza però portare a termine lo sviluppo del gioco. In questa anteprima cercheremo di capire che cos'ha di speciale Chocobo GP e perché i fan di Final Fantasy dovrebbero tenerlo d'occhio.

L'eredità di Chocobo Racing

Chocobo GP, la pista di Alexandria

In realtà non c'è molto da dire su un kart game, dato che il gameplay dovrebbe essere ovvio: vince chi arriva alla fine della pista, poi ovviamente ci sono diverse regole che cambiano a seconda della modalità di gioco selezionata. Chocobo GP ne avrà almeno quattro: Storia, Series Race (Grand Prix), Gara personalizzata e Chocobo GP. L'ultima dovrebbe essere la modalità multigiocatore online a eliminazione con tanto di graduatoria internazionale, mentre Gara personalizzata permetterà di personalizzare piste e partite come nella maggior parte dei titoli moderni. Series Race dovrebbe essere una sorta di modalità arcade da giocare da soli oppure in compagnia, anche se non sappiamo se Chocobo GP includerà una qualche forma di split-screen che consenta di prendere gli amici a gomitate per farli perdere.

La modalità Storia potrebbe sembrare una strana aggiunta per un kart game, ma in realtà la faceva discretamente bene già Chocobo Racing nel 1999. In quel titolo, il giocatore affrontava una serie di gare giustificate da uno strampalato contesto narrativo che si esprimeva attraverso una serie di cinematiche sotto forma di libro pop-up. Era una storia assai poco pretenziosa, ma divertente e spensierata, con tanto di boss finale e opzioni segrete da sbloccare previo completamento. Tutto suggerisce che anche Chocobo GP funzionerà alla stessa maniera, soprattutto perché abbiamo visto nel trailer tantissimi personaggi nuovi, al netto di alcune importanti assenze ingiustificate rispetto all'originale: difficile immaginare che nel nuovo titolo manchino piloti come Cloud, Squall e compagnia, ma allo stesso modo viene da credere che Square Enix possa riempire il gioco di DLC a pagamento. A pensar male si fa peccato, però...

Chocobo GP, potremo cambiare vettura e personalizzarla

Venendo al gameplay vero e proprio, Chocobo GP si giocherà come il suo predecessore e come praticamente ogni altro kart game sul mercato. La combinazione di accelerazione e frenata in prossimità delle curve consentirà di derapare e guadagnare velocità, ma alcune piste sono costituite da strettoie, scalini e pedane che possono mettere in difficoltà i giocatori alle prime armi: come sempre, provare e riprovare ogni pista per memorizzarla e padroneggiarla sarà la chiave per la vittoria.

A un certo punto sbloccheremo anche la possibilità di cambiare vettura o personalizzarla, andando così a incidere sui parametri che la caratterizzano come il controllo, l'accelerazione, la velocità, eccetera. Sembra che il gioco per Switch consentirà di personalizzare le vetture anche esteticamente, applicando adesivi e simili.

Chocobo GP, c'è anche Gilgamesh con tutte le sue armi

Chocobo GP comunque non è un semplice gioco di guida: proprio come in Super Mario Kart, le piste sono disseminate di power-up che potremo usare contro i nostri avversari oppure a nostro favore. Chiamati Magilite, questi cristalli contenuti nelle cosiddette "magicuova" sono veri e propri incantesimi a consumo che richiamano Final Fantasy: Ignis, Aero, Ultima e così via. Raccogliendo più cristalli dello stesso tipo, si sbloccano incantesimi più potenti (i classici -ra e -ga) che possono avere gli effetti più disparati sugli avversari: li rallentano, li rimpiccioliscono, li stordiscono e via dicendo.

Il grosso indicatore in basso a sinistra, inoltre, rappresenta l'abilità speciale del pilota che abbiamo scelto. Ogni personaggio ne possiede una diversa: è letteralmente una "super mossa" che si carica nel tempo e che dovremo decidere strategicamente quando usare. L'effetto cambia a seconda del personaggio - Gilgamesh, per esempio, fa piovere spade tutt'intorno a sé, rallentando gli avversari circostanti - e può letteralmente ribaltare le sorti di una gara.