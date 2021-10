Il Cortocircuito ritorna oggi con un ospite speciale, direttamente da Lucca Comics & Games

Pensavate di esservene liberati per sempre. In effetti lo abbiamo sperato in molti. Invece torna oggi alle ore 17:00 Il Cortocircuito, la nostra rubrica settimanale in cui tre loschi figuri, Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, parlano degli argomenti più caldi della settimana. Fortunatamente per la prima puntata della quarta stagione non ci saranno soltanto loro, ma saranno onorati da un ospite d'eccezione: Emanuele Vietina, il direttore generale di Lucca Comics & Games, che ci parlerà della prossima edizione della fiera e più in generale di questa lentissima ripartenza degli eventi in Italia e nel mondo.

Ma non finisce qui perché, come vedrete, Il Cortocircuito è stato completamente rinnovato, anche negli orari. Oltre alla nuova grafica, alla nuova regia, al nuovo setup e ai nuovi contenuti, l'appuntamento si sposta infatti alle ore 17:00 del venerdì. Peccato non aver trovato nessuno per rimpiazzare il trio, che vi dovrete sorbire ogni settimana fino alle 18:30.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!e.