The Last of Us 2 su PlayStation Now a ottobre 2021, con Fallout 76 e Desperados 3?

The Last of Us 2 è comparso fugacemente nel catalogo di PlayStation Now, almeno secondo quanto riferito da un utente di ResetEra, che ha anche pubblicato lo screenshot in questione, il quale mostra peraltro anche ulteriori altre aggiunte non ancora annunciate come Fallout 76 e Desperados 3.

Visibile a questo indirizzo, lo scatto potrebbe essere un'immagine contraffatta come di un possibile glitch del sistema, ma la presenza di uno screenshot è comunque abbastanza per far drizzare le antenne su un avvistamento del genere, perché quantomeno abbiamo una base di partenza su cui indagare.

Non sarebbe la prima volta che un'aggiunta del genere vena preannunciata da un leak emerso per sbaglio attraverso un aggiornamento effettuato prima del tempo all'interfaccia di un servizio, per questo non ci sentiamo di escludere a priori la questione: se l'immagine non fosse contraffatta, ci sarebbero buone possibilità che abbia anticipato l'arrivo di prossimi giochi di ottobre 2021 per il servizio su abbonamento di Sony.

D'altra parte, dopo i giochi di settembre 2021 non sono ancora stati annunciati i nuovi giochi previsti arrivare ad ottobre 2021, dunque è possibile che quelli visibili nell'immagine rappresentino proprio le novità in arrivo per questo mese, in attesa di ulteriori informazioni da parte di Sony.

Per quanto è possibile vedere, si tratta dei titoli seguenti: