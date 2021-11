Psychonauts 2, la patch del 2 novembre migliora stabilità, checkpoint e altro

Psychonauts 2 si è aggiornato oggi con una nuova patch, almeno per quanto riguarda la versione PC e probabilmente anche su console nelle prossime ore, che si concentra sul miglioramento della stabilità, una nuova regolazione di checkpoint e salvataggi e soluzione di vari altri problemi.

Double Fine conferma che la nuova patch dovrebbe migliorare la stabilità su tutte le piattaforme e migliorare le performance nella modalità fotografica. Questo aggiornamento migliora inoltre il sistema di salvataggio e checkpoint, evitando il rischio che i dati salvati possano essere corrotti.

Viene inoltre migliorata la collisione del personaggio con gli elementi dello scenario, cosa che dovrebbe evitare i pur rari problemi di incastro di Raz con i bordi delle ambientazioni e cose simili.

La patch corregge anche diversi bug e imperfezioni varie emersi durante il gameplay, risolvendo anche alcuni problemi rilevati sulla possibilità di personaggi duplicati o animazioni che non tornano come dovrebbero durante le scene d'intermezzo, oltre a un problema di flickering che poteva emergere sui contorni degli oggetti immersi nell'acqua.

L'update viene applicato automaticamente al lancio del gioco, se si ha una connessione a internet attiva. Con questo si sblocca anche il Psychoseismometer bonus nel laboratorio di Otto dopo aver concluso la quest di Gisu. Questo rende possibile lo sblocco di obiettivi legati ai nemici durante la fase di post-game, ovvero dopo aver concluso la storia principale.

Tra le altre novità troviamo anche dei segni distintivi sul menù di selezione delle ambientazioni che indicano se sono stati raccolti o meno tutti i collezionabili che si trovano nelle varie aree esplorabili.

Per il resto, nel caso non conosciate ancora bene il gioco vi rimandiamo alla recensione di Psychonauts 2, in cui il titolo viene definito il platform più esplosivo dell'anno, che ha ricevuto peraltro voti eccellenti dalla stampa internazionale.