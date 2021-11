Kingston FURY Renegade : le nuove SSD PCIe di Kingston con velocità di lettura di 7300 MB/s

Disponibile da oggi con prezzi a partire da 141 euro su ePrice, la nuova linea di unità a stato solido Kingston FURY Renegade con interfaccia PCIe NVMe M.2 include quattro varianti, da 512 GB a 4 TB di capienza, tutte in grado di raggiungere i 7300 MB/s di velocità di lettura sequenziale. Promette quindi di raggiungere il picco massimo offerto dalle unità PCIe 4.0 di ultima generazione grazie alla combinazione del controller Phison E18 Gen 4X4 con la nuova memoria NAND 3D TLC da 176 strati.

L'arrivo della memori a 176 strati ha dato una spinta alle unità SSD di ultima generazione che comprendono i nuovi modelli Kingston FURY Renegade, tutti caratterizzati da una velocità di letura sequenziale di 7300 MB/s e in grado di arrivare a 7000 MB/s in scrittura sequenziale per quanto riguarda i modelli da 2 TB e 4 TB. Quello da 1 TB si ferma invece a 6000 MB/s, toccando comunque una velocità molto elevata, mentre l'SSD da 512 GB si accontenta di 3900 MB/s, dovendo sottostare ai limiti tipici di questo taglio.

La serie Kingston FURY Renegade monta un sottile dissipatore in alluminio e grafene

Gli stessi che ritroviamo nella serie Kingston KC3000, presentata di recente, e che riguarda anche le IOPS in lettura casuale che arrivano fino a 1.000.000 per i modelli di punta mentre si fermano a 450.000 per quello meno capiente. Di seguito le caratteristiche delle SSD Kingston FURY Renegade:

Scheda tecnica Kingston FURY Renegade