Kingston KC3000: SSD NVME con velocità fino a 7000 MB/s e tagli fino a 4 TB

Kingston ha annunciato e reso disponibili, per ora attraverso i canali ufficiali, le nuove unità SSD PCie 4.0 NVMe M.2 della serie Kingston KC3000, composta da quattro tagli che vanno da 512 GB fino a 4096 GB e pensata per garantire prestazioni di fascia alta arrivano da 7000 MB/s di velocità di trasferimento sia in lettura sequenziale che in scrittura sequenziale.

Solo le unità da 2 TB e 4 TB arrivano a 7000 MB/s in scrittura sequenziale, mentre l'unità da 512 GB si ferma a 3900 MB/s e quella da 1 TB arriva a 6000 MB/s, ma tutte arrivano a 7000 MB/s in lettura sequenziale grazie alla combinazione tra un controller Phison PS5018-E18 NVMe 4x4 di ultima generazione e memoria 3D TLC NAND da 176 strati. Inoltre include un taglio da 4 TB che manca invece dalle lineup di prodotti simili di altri produttori

La dotazione delle Kingston KC3000, per ora in arrivo attraverso compagnie che si occupano di soluzioni preassemblate ma presumibilmente presto disponibili anche negli store al dettaglio, include velocità di scrittura e lettura casuale fino a 1.000.000 di IOPS, un dissipatore integrato in alluminio/grafene, garanzia limitata di 5 anni con supporto tecnico gratuito, da 400 TB a 3200 TB di riscrittura a seconda del taglio e cache SLC per garantire prestazioni sostenute.

Scheda tecnica Kingston KC3000