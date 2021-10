Age of Empires 4 su console? Microsoft ci sta lavorando, ma deve capire come fare

In un'intervista con Multiplayer.it, Adam Isgreen studio creative director di World's End, ha confermato l'interesse degli sviluppatori e Microsoft di realizzare una versione per piattaforme Xbox di Age of Empires 4. Tuttavia, trattandosi di uno strategico, realizzarne un porting per console non è un operazione semplice e dunque al momento non ci sono piani definitivi.

Prima di pubblicare la nostra recensione di Age of Empires 4, Fransceso Serino ha avuto il piacere di intervistare Quinn Duffy, una delle figure più importanti all'interno di Relic Entertainment e Adam Isgreen di World's End. Per l'occasione sono stati trattati argomenti interessanti, come ad esempio il processo creativo delle campagne e l'ingresso del gioco nel panorama eSport, giusto per citarne un paio.

Alla domanda "cosa possiamo dire agli utenti console, Age of Empires IV uscirà su Xbox?", Isgreen ha risposto: "Stiamo pensando a voi. Appena avremo finito di gestire il lancio del gioco su PC, inizieremo a pensare in che modo farlo funzionare su console. Non abbiamo ancora piani definitivi, ma è adesso che inizieremo a pensarci davvero".

Non si tratta di una vera e propria conferma ufficiale, dato che non ci sono piani definitivi, ma a questo punto un porting di Age of Empires IV per piattaforme Xbox è altamente probabile. Tuttavia al tempo stesso è chiaro che sarà necessario del tempo per adattare lo strategico in modo che sia fruibile anche su console.

Age of Empires 4 sarà disponibile a partire giovedì 28 ottobre su Steam, Windows Store e Xbox Game Pass per PC. Se ancora non lo avete visto, ecco il trailer di lancio live-action.