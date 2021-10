Doom Eternal: aggiornamento 6.66 con Horde Mode disponibile, trailer di lancio

Dopo il breve teaser rilasciato nei giorni scorsi, l'Aggiornamento 6.66 introduce dunque la nuova modalità arcade Horde Mode , l'esperienza migliorata di Battlemode 2.0, due nuovi livelli Master e tante altre caratteristiche, come potete vedere anche dal trailer riportato qui sopra. Vediamo dunque di cosa si tratta, in base alle informazioni diffuse da id Software e Bethesda con il comunicato stampa odierno.

DOOM Eternal ottiene oggi l'atteso aggiornamento 6.66 , disponibile oggi con tanto di trailer di lancio a dare una dimostrazione pratica della nuova Horde Mode e delle altre novità previste con questo sostanzioso update allo sparatutto in soggettiva per antonomasia.

Battlemode 2.0:

Scoprite una versione migliorata di BATTLEMODE, la modalità multigiocatore competitiva 2 vs 1 in cui due demoni controllati da giocatori sfidano uno Slayer armato fino ai denti.

DOOM Eternal, uno scenario del gioco

Questa versione introduce un nuovissimo sistema di matchmaking basato sulle serie di vittorie e nuove ricompense, una nuova arena (Fortezza) e un nuovo demone giocabile: il Cavaliere del terrore.

Due nuovi livelli Master:

Nei livelli Master Nucleo di Marte e Lancia del Mondo*, misuratevi con versioni speciali dei combattimenti contro i demoni per un'esperienza tutta nuova. Mostrate al mondo che avete superato sfide degne solo degli Slayer più grandi.

L'Aggiornamento 6.66 è disponibile da oggi per PC, Xbox One, Xbox Series S|X, sistema PlayStation 4 e console PlayStation 5. Ricordiamo inoltre che DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 per Nintendo Switch è stato messo a disposizione all'inizio del mese scorso.