PS Plus novembre 2021: i giochi gratis per PS4 e PS5 svelati in anticipo da un leak?

I PS Plus di novembre 2021 devono ancora essere annunciati in maniera ufficiale con la comunicazione che dovrebbe arrivare proprio oggi pomeriggio, ma intanto c'è un leak che potrebbe aver svelato in anticipo i giochi gratis per PS4 e PS5 previsti per gli abbonati il prossimo mese.

Abbiamo visto come i nuovi giochi gratis di PS Plus a novembre 2021 saranno 6, considerando l'iniziativa speciale da parte di Sony che prevede di inserire tre giochi PS VR aggiuntivi rispetto alla lineup classica di titoli che solitamente vengono offerti mensilmente, ovvero tre: uno per PS5, uno per PS4 e uno per entrambe le console. Il leak in questione riporta quattro giochi, dunque ne rimarrebbero fuori due misteriosi, evidentemente entrambi per PlayStation VR visto che nella lista trapelata ne compare solo uno per la periferica a realtà virtuale sui tre previsti.

Questi sarebbero dunque i giochi gratis PS4 e PS5 in arrivo con i PS Plus di novembre 2021, ecco l'elenco: