PS Plus: annuncio dei giochi PS4 e PS5 di novembre 2021 in arrivo, saranno 6

Siamo alla fine di ottobre e questo significa che i giochi gratis PS4 e PS5 del PS Plus di novembre 2021 stanno per essere annunciati. Per il momento non abbiamo informazioni precise su quali possano essere, nemmeno sotto forma di rumor, ma sappiamo per certo che saranno almeno 6 giochi in un colpo solo.

Ricordiamo infatti che Sony ha annunciato che a novembre 2021, in occasione del quinto anniversario di PlayStation VR, saranno resi disponibili tre giochi PS VR aggiuntivi, oltre ai classici titoli PS4 e PS5 non-VR. In totale saranno quindi sei giochi gratis per gli abbonati PS Plus. Per il momento non sappiamo quali siano: Sony aveva annunciato che "nelle prossime settimane" sarebbero state condivise nuove informazioni. Probabilmente la compagnia annuncerà i dettagli tutti assieme.

Resident Evil 7 biohazard è un gioco horror con modalità PS VR

Il giorno di pubblicazione dei giochi gratis PS5 e PS4 del PS Plus dovrebbe essere il 2 novembre 2021, in qualità di primo martedì del mese, a meno che Sony non decida di punto in bianco di cambiare metodo di distribuzione. Come detto, non vi sono rumor convincenti su quanto ci aspetta il prossimo mese. Visto che siamo in periodo Halloween, è possibile che parte dei titoli siano di genere horror.

Diteci, quali sono i giochi gratis PS4 e PS5 che vorreste ottenere tramite PS Plus? I giochi PS VR vi interessano, oppure non avete il device Sony per realtà aumentata?