Spider-Man: No Way Home come Avengers: Endgame per il regista, nuove immagini

Spider-Man: No Way Home sarà come Avengers: Endgame per il regista del film, Jon Watts, che ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Empire. La testa ha inoltre pubblicato due nuove immagini della pellicola, che trovate qui di seguito.

Alcuni giorni fa Tom Holland ha detto che Spider-Man: No Way Home potrebbe essere l'ultimo film della serie, ed è probabilmente anche a questo aspetto che si riferisce Jon Watts quando paragona il nuovo capitolo a Endgame; ma non solo.

"Stiamo provando a creare qualcosa di davvero ambizioso", ha dichiarato il regista. "Sarà una sorta di Spider-Man: Endgame", ha aggiunto ridendo ma senza scherzare, riferendosi evidentemente alla clamorosa reunion di villain che vedremo nel film. E magari anche alla reunion degli Spider-Man?

Spider-Man: No Way Home, una nuova immagine con il personaggio di Tom Holland smascherato

Spider-Man: No Way Home, una nuova immagine con Spider-Man che fugge dall'attacco del Dottor Octopus

"Quando mi è stata presentata l'idea, ho pensato che sarebbe stato straordinario riuscire a concretizzarla", ha detto Tom Holland. "Mi dicevo 'non c'è possibilità che accada, non potrete mai riportare tutti nei rispettivi ruoli, non c'è verso', invece è successo ed è una cosa folle."

Peraltro la cover alternativa del numero di Empire con l'approfondimento dedicato a Spider-Man: No Way Home, disegnata dall'artista psichedelico Murugiah, rivela un dettaglio non da poco: fra i villain del film ci sarà anche l'Uomo Sabbia. Riuscite a vederlo?

Empire, la cover dell'ultimo numero nella versione per i soli abbonati

Il nuovo episodio della saga cinematografica di Spider-Man farà il proprio debutto nelle sale il 17 dicembre 2021.