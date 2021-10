Spider-Man: No Way Home, nuove immagini: sarà l'ultimo film per Tom Holland?

Spider-Man: No Way Home, il protagonista in compagnia del Doctor Strange

Spider-Man: No Way Home, il protagonista salta da un ponte con MJ

Spider-Man: No Way Home si mostra con due nuove immagini che raffigurano il personaggio interpretato da Tom Holland in compagnia del Doctor Strange e di MJ, in quello che potrebbe essere l'ultimo film della serie.

Presentato alcune settimane fa con un trailer da record, in grado di battere quello di Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home viene considerato da Holland e dai suoi colleghi come la conclusione del franchise, ha rivelato l'attore in un'intervista con Entertainment Weekly.

"Credo che se saremo così fortunati da vestire i panni di questi personaggi ancora una volta, li vedrete tutti in una versione molto differente. Non saranno più quelli della trilogia di Homecoming, bensì cercheremo di costruire qualcosa di diverso e cambiare le atmosfere dei film."

"Se succederà o meno non posso saperlo, quel che è certo è che abbiamo trattato No Way Home come un qualcosa che è giunto a conclusione, ed era questa la sensazione che abbiamo avuto tutti."

Una consapevolezza che ha spinto Holland, Zendaya e Jacob Batalon, l'interprete di Ned, a commuoversi dopo aver girato una particolare scena che li ritraeva insieme sul set forse per l'ultima volta.