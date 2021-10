Unsighted, la recensione della perla di questo autunno

La vita di un automa è difficile. Sempre agli ordini di poco rispettosi esseri umani, che scaricano sulle spalle dei robot tutti le ansie, le paure e le responsabilità che non sono in grado di smazzarsi da soli. Chissà cosa potrebbe accadere nel caso in cui gli automi dovessero acquisire una coscienza, un'empatia, dei sentimenti. Nel corso dei decenni la letteratura, il cinema e i videogiochi si sono spesso domandati circa i dilemmi etici e morali dell'intelligenza artificiale. Restando all'ambito interattivo che maggiormente ci interessa, un nome di poco peso come quello di Yoko Taro è stato in grado di affrontare la questione magistralmente, regalandoci nel 2017 un NieR Automata che ci ha preso a cazzotti in faccia, senza risparmiare niente e nessuno.

Anche gli automi hanno un'Anima

Unsighted: la personalizzazione è semplice, ma ottimamente strutturata

La premessa narrativa di Unsighted non è originale di per sé. Al contrario, riprende a piene mani da tutta una cultura di fantascienza, più o meno distopica, che nel corso dell'ultimo secolo ha abbondato in tutti i media più importanti. In un futuro non ben definito gli essere umani vivono in simbiosi con gli automi, esseri meccanici delle più disparate forme e apparenze, utili a compiere azioni e lavori senza lamentarsi e senza stancarsi. In questo panorama non poi così distante da quel che il futuro reale sembra prefissarci, un meteorite colpisce la Terra e rilascia nell'aria la cosiddetta Anima, una sostanza che da un giorno all'altro rende gli automi senzienti e capaci di pensare, ragionare, provare emozioni e avere ambizioni.

La Terra è ormai un luogo inospitale e gli esseri umani sono fuggiti in larga parte, consapevoli e spaventati anche dalla rinnovata coscienza degli automi. Per un tempo indefinito i robot vivono in comunità, fino a quando un tragico evento, voluto probabilmente dall'uomo stesso, non porta alla sparizione della fonte di Anima. L'assimilazione è quindi impossibile, se non tramite pochi resti ritrovabili qua e là per Arcadia - questo il nome dell'intera mappa di gioco - e ogni automa è quindi destinato a perdere quel che ha tanto agognato senza neppure saperlo: la propria umanità. Finire la riserva di Anima, quantificata in numero di ore, significa diventare Unsighted, creature non più coscienti che danno il nome al titolo e che vivono di rabbia e morte.

In questo panorama idilliaco inizia la nostra avventura, impersonando uno degli ultimi rimasti tra gli automi, che come nella più classica delle situazioni ha perso la memoria, ma è comunque consapevole di dover combattere per il bene comune e per la prosecuzione della sua "specie".