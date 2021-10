Age of Empires 4: ecco il trailer di lancio in live action

Mancano ormai una manciata di giorni al debutto di Age of Empires 4 e il canale YouTube di Xbox ha pubblicato il trailer di lancio live-action.

Il filmato vede come protagonista una comandate del Sultanato di Delhi che guida con fermezza il suo esercito mentre si trova a far fronte a varie minacce, come l'esercito mongolo e la flotta navale inglese, il tutto con un accompagnamento sonoro epico particolarmente azzeccato.

Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Age of Empires 4 a cura di Franceso Serino, in cui afferma che: "Age of Empires IV è tutto ciò che un appassionato della serie poteva desiderare: rinnova la formula senza strafare e rispettando il passato, offre quattro campagne indimenticabili e online è destinato a conquistare milioni di giocatori. In più, è infarcito di documentari realizzati inaspettatamente bene e che ne valorizzano al massimo la ricostruzione storica. La difficoltà estremamente scalabile permette poi a chiunque di apprezzarne il gameplay, ma gli esperti stiano comunque attenti: anche loro troveranno pane per i loro denti". Anche la stampa internazionale ha elogiato il nuovo strategico dei ragazzi di Relic.

Age of Empires 4 sarà disponibile a partire giovedì 28 ottobre su Steam, Windows Store e Xbox Game Pass per PC. Il gioco è entrato la scorsa settimana in fase gold, il che significa che non ci sarà nessun ritardo sulla data di uscita prefissata.