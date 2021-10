Age of Empires 4, ottimi i primi voti della stampa internazionale

Age of Empires 4 sta ricevendo ottimi voti dalla stampa internazionale: il nuovo capitolo della serie strategica targata Relic Entertainment sembra aver convinto tutti, sebbene non manchi qualche voce più critica.

Nella nostra recensione di Age of Empires 4 abbiamo scritto che questo episodio "è tutto ciò che un appassionato della serie poteva desiderare: rinnova la formula senza strafare e rispettando il passato, offre quattro campagne indimenticabili e online è destinato a conquistare milioni di giocatori."

Pareri generalmente condivisi, come dimostra il 10 di NME, che definisce il gioco come imperdibile per gli appassionati di strategia, oppure il 9,5 di GamingTrend, che parla di come Age of Empires 4 possa contribuire a ridefinire ancora una volta l'intero filone.

Age of Empires 4, i voti della stampa internazionale