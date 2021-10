Multiversus: il picchiaduro di Warner Bros è reale per Grubb, ma nel leak c'è un errore

Recentemente abbiamo scoperto che Warner Bros. ha registrato un nuovo marchio videoludico: Multiversus. Pur mancando informazioni ufficiali, un leak su Reddit ha spiegato che si tratterebbe di un picchiaduro in stile Super Smash Bros. Ora, il giornalista Jeff Grubb conferma quanto indicato, tranne un dettaglio che a suo dire è sbagliato.

Tramite Twitter, Jeff Grubb spiega che il platform fighter di Warner Bros è reale, ma che - contrariamente da quanto riportato - non si tratta di un gioco NetherRealm. Questo team è solito occuparsi di picchiaduro, ma di opere più dark e classiche, come Mortal Kombat e Injustice. Grubb conclude, in un altro tweet, che avrebbero dovuto chiamare questo gioco Super Smash Warner Bros. Si tratta ovviamente di una battuta.

Secondo quanto indicato dal rumor, che ora acquisisce maggiore validità grazie alla conferma di Jeff Grubb, all'interno di Multiversus troveremo personaggi provenienti da vari franchise. Ad esempio, vi sarà Shaggy da Scooby Doo, ma anche Gandalf, Jhonny Bravo, Harry e Ron, Tom & Jerry e non solo. Per tutti i dettagli su Multiversus, potete fare riferimento alla nostra notizia dedicata.

L'idea di un Smash Bros. basato sui franchise di Warner vi intriga? Oppure l'opera di Nintendo basta e avanza?