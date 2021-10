Nintendo Switch, vendite dei giochi retail al 45% del totale in UK

Le vendite dei giochi in formato retail per Nintendo Switch hanno raggiunto il 45% del totale dei titoli fisici venduti in UK nel corso del 2021, ha annunciato Christopher Dring di GamesIndustry.biz.

Sappiamo che il debutto di Nintendo Switch OLED in UK è stato ottimo, ma è in generale la piattaforma ibrida Nintendo ad aver conquistato l'utenza inglese, stando a questi ultimi dati.

Nello specifico, i giochi per Switch hanno venduto quest'anno 3,7 milioni di copie nel Regno Unito, facendo segnare un +7,4% rispetto al 2020 e raggiungendo appunto quella impressionante percentuale rispetto alla totalità del mercato retail.

Fra le possibili chiavi di lettura c'è sicuramente il focus di Nintendo Switch sui giochi in formato fisico, che spesso ritroviamo su questa piattaforma quando magari sulle altre console ci si limita al digitale.

Tuttavia ciò non mette assolutamente in dubbio lo straordinario successo di Switch e dei suoi titoli, in particolare quelli first party, presso l'utenza inglese.