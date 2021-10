Nintendo Switch OLED, ottime vendite al debutto in UK: il 70% del totale Switch

Nintendo Switch modello OLED è stato protagonista di un ottimo debutto in UK, registrando vendite pari al 70% del totale relativo a Nintendo Switch e facendo segnare la quattordicesima miglior settimana di sempre per la console ibrida giapponese.

Abbiamo già parlato di come Nintendo Switch OLED abbia portato a un aumento nelle vendite di giochi nel Regno Unito, ed è ora possibile apprezzare i numeri effettivi dell'hardware, che a quanto pare non hanno deluso le aspettative.

Se infatti il lancio di Nintendo Switch Lite (qui la recensione) non aveva smosso più di tanto il mercato inglese, facendo segnare in quel caso solo la cinquantasettesima miglior settimana di sempre per la console, il modello OLED sembra aver fatto breccia fra gli utenti.

Merito senza dubbio dell'eccellente qualità del display OLED (a proposito, ecco uno speciale sui 10 giochi da rivivere sul nuovo schermo di Nintendo Switch OLED), che migliora nettamente l'esperienza in portabilità, nonché delle piccole ma importanti modifiche apportate al sistema nel suo insieme, dal supporto al dock.

Considerando che le tredici migliori settimane di sempre per le vendite di Nintendo Switch in UK corrispondono a eventi come il Black Friday o il periodo natalizio, il risultato ottenuto dal nuovo modello appare ancora più significativo.