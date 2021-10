Squid Game: serie TV ricreata dal vivo in Corea, ₩5 milioni di montepremi e niente omicidi

Nella provincia di Gangwon, in Sud Corea, un hotel ha annunciato che organizzerà un evento reale a tema Squid Game, ricreando i giochi della serie TV Netflix. Il montepremi è di 5 milioni di won, ovvero circa 3.600 euro. Inoltre, non ci saranno omicidi, per fortuna.

L'informazione arriva da The Korea Times e l'hotel in questione è il St. John's Hotel di Gangneung. Il sito ufficiale dell'hotel sta pubblicizzando la sua versione reale di Squid Game e ha spiegato che non è limitato agli ospiti dell'hotel. Non ci sono nemmeno limiti d'età. L'ingresso costa circa 7 euro e ci si deve registrare in anticipo. Pare però che tutti i biglietti siano già stati venduti e non vi sia più spazio.

Chi compete otterrà un biglietto da visita con un numero di telefono, speriamo solo che non sia un numero reale come accaduto con la serie TV Netflix. I giocatori di questo simili-Squid Game dovranno poi andare in una pineta vicina all'hotel e competere in quattro giochi basati sullo show televisivo.

Il sito coreano ha creato una grafica per l'evento, che potete vedere qui sotto, ispirata allo stile di Squid Game, con delle "guardie" con cappuccio rosato e maschera. Come nello show, chi non segue le regole viene eliminato dal gioco, ovviamente si viene solo fatti uscire dalla gara, nessuno avrà armi da fuoco. L'identità del conduttore dell'evento sarà segreta fino alla fine.

Squid Game: una grafica di un sito coreano

The Korea Times segnala che le reazioni a questo Squid Game reale non sono state totalmente positive: alcuni si sono domandati se per caso fosse un'infrazione del copyright di Netflix e, soprattutto, se fosse una buona idea organizzare un evento di questo tipo durante una pandemia.

Inoltre, non si tratta dell'unico evento in programma. A Wonju, nella provincia di Gangwon, una compagnia che gestisce un'area di camping sta organizzando un evento a tema Squid Game. I giocatori dovranno vestirsi con una tuta da ginnastica verde per vincere 45.600 punti da usare nella piattaforma online della compagnia. Anche qui nessuno sarà fucilato in caso di fallimento.

