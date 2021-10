Squid Game: numero di telefono di una donna appare nella serie Netflix, in migliaia chiamano

Squid Game è una delle serie TV di Netflix più chiacchierate del momento. Lo show è molto apprezzato, ma sta per ricevere una modifica: in alcune scene appare infatti un numero che, per sbaglio, è identico a un numero di telefono reale di una donna coreana, che ha quindi ricevuto migliaia di chiamate.

Netflix ha ovviamente deciso di correggere la cosa e ha dichiarato: "Insieme alla casa di produzione, stiamo lavorando per risolvere la questione, incluso il montaggio di scene con numeri di telefono dove necessario". In termini di scrittura, la scena rimarrà la stessa. Non è chiaro in che modo sarà cambiata.

Squid Game

Squid Game sta facendo parlare di sé, ultimamente, anche per i sottotitoli inglesi. I sottotitoli CC (Closed-Caption) in inglese propongono una traduzione molto diversa da quella dei sottotitoli inglesi standard: questi ultimi, secondo le segnalazioni, sono più fedeli alla versione originale dello show, quindi se usate l'inglese fate attenzione a quale scegliete.

Squid Game è così apprezzato da essere anche diventato un gioco all'interno di Roblox. Ecco alcuni codici per denaro in-game da usare quanto prima.