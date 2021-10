Far Cry 6, i QR Code nel gioco nascondono misteriosi easter egg

Far Cry 6 include dei misteriosi easter egg sotto forma di QR Code sparsi all'interno dello scenario, che è possibile scansionare con il proprio smartphone. Cosa succede quando lo si fa?

Stando al video pubblicato da IGN, scansionare il codice presente sulle casse sparse all'interno della mappa di Yara si viene reindirizzati verso uno strano video che potrebbe avere qualcosa a che fare con i contenuti post-lancio di Far Cry 6.

Laddove invece si vada a scansionare il QR Code collocato sul collare del cane robot K-9000, un Amigo extra legato a Far Cry 3: Blood Dragon (qui la nostra retrospettiva), si ottiene l'accesso a un puzzle legato appunto all'iconico spin-off.

Una volta messi al proprio posto tutti i tasselli, viene fuori un link che permette di scaricare un nuovo video della serie animata Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, ispirata appunto al gioco del 2013.

Se ancora non l'avete fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di Far Cry 6! Il gioco sarà disponibile a partire da domani, 7 ottobre, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.