Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing New Horizons in arrivo: la data

Nintendo ha annunciato che è in arrivo un Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing: New Horizons. La data da segnare sul calendario è il 15 ottobre, alle 16:00 ora italiana. L'evento durerà circa 20 minuti.

Per il momento, quello che sappiamo a riguardo è che questo Nintendo Direct si occuperò di svelare "contenuti per Animal Crossing: New Horizons in arrivo a novembre". Lo show andrà in onda sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia, che potete trovare qui.

Alcuni costumi e oggetti del 2020 di Animal Crossgin New Horizons

Precisiamo che non si tratta di una novità totale. Già sapevamo, tramite un annuncio del Nintendo Direct di fine settembre, che questo nuovo Direct dedicato ad Animal Crossing: New Horizons era in arrivo. Non sapevamo però la data precisa. L'update di novembre, sappiamo inoltre, sarà perlopiù a tema Halloween e Festa del Ringraziamento, sempre in stile Animal Crossing.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo, non ci resta altro da fare se non attendere l'evento che, ripetiamo, si terrà il 15 ottobre 2021. Diteci, quali sono le vostre speranze per Animal Crossing: New Horizons?