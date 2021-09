Animal Crossing: New Horizons: una nuova presentazione in arrivo a ottobre, aggiornamenti a novembre

Nimtendo, ovviamente, non ha abbandonato il più grande successo del 2020. Durante il Nintendo Direct, infatti, la grande N ha annunciato che Animal Crossing: New Horizons avrà nuovi aggiornamenti a partire da novembre. Oggi non ha annunciato nulla, dato che tutte le novità saranno presentate ad ottobre, in un evento dedicato.

Dopo il successo sorprendente del 2020 e i tanti aggiornamenti gratuiti, Animal Crossing si è un po' fermato. Un po' per il Covid, un po' per il completamento di un anno completo, il gioco non è più riuscito ad aggiornarsi come i primi 12 mesi.

Nintendo aveva promesso che avrebbe fatto qualcosa e oggi durante il Direct ha detto che a novembre arriverà il primo corposo aggiornamento del gioco, che sarà presentato ad ottobre in un evento dedicato.

L'aggiornamento sarà molto americano, ovvero a tema Halloween e festa del ringraziamento, ovviamente declinati nello stile di Animal Crossing.

Ci state ancora giocando?