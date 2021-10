Coca-Cola crea una pubblicità a tema videogiochi: piovono Non Mi Piace uno dopo l'altro

Se si vuole portare il proprio prodotto verso un nuovo pubblico, si deve far leva sulle sue passioni. Forse è questo quello che ha pensato Coca-Cola quando ha realizzato un nuovo spot pubblicitario a tema videogiochi. Purtroppo l'obiettivo non è stato affatto raggiunto, visto che stanno piovendo Non Mi Piace uno dopo l'altro. Potete vedere il video qui sopra.

Al momento della scrittura, il video ha 877 Mi Piace e 9201 Non Mi Piace, ovvero un rapporto di circa 1:10. Si tratta di un pessimo risultato per un semplice spot di un marchio famoso come Coca-Cola.

Il video ruota attorno a un gruppo di Pro-Player che si sfidano in una grande area a un torneo eSport di un generico gioco fantasy, probabilmente ispirato a World of Warcraft. Uno dei giocatori viene abbattuto, ma invece di demordere si beve una Cochina bella fresca e - anche in-game - ritrova l'energia per andare avanti. Invece di continua a lottare, abbandona la propria arma e diventa amico degli avversari, che usano i propri poteri per trasformare l'arida pianura in una prateria verdeggiante.

L'idea è molto semplice e il messaggio è positivo, ma secondo molti la realizzazione è pessima e nel complesso sembra realizzato da persone che non hanno mai realmente giocato a dei videogiochi. I commenti di YouTube sono ovviamente ricolmi di battute e di commenti. L'opinione generale è che questo spot sia "cringe". Voi cosa ne pensate?

Questa campagna promozionale punta però anche a un qualche tipo di annuncio, che dovrebbe avvenire l'11 ottobre. Scopriremo "una fantastica esperienza che sarà piena di sorprese". Di cosa si tratterà?

Rimanendo in tema, la Overwatch League potrebbe perdere anche Coca-Cola e State Farm, per la causa contro Blizzard.