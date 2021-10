Squid Game in Roblox: ecco i codici per il gioco ispirato alla serie Netflix

La serie Netflix Squid Game è un grande successo mondiale e il mondo dei videogiochi non poteva certo starne lontano. Squid Game è diventato un gioco in Roblox: più di uno, in realtà. Il più famoso è quello di Trendsetter Games che regala ora una serie di codici per ottenere del denaro in-game.

Ecco i codici Squid Game in Roblox attualmente attivi, di norma scadono rapidamente, quindi usateli subito:



LotsOfStuff - 500 denaro in-game

30kMembers - 250 denaro in-game

FrontPage! - 200 denaro in-game

LotsOfLikes! - 250 denaro in-game

Marbles - 100 denaro in-game

Personaggi di Roblox in stile Squid Game

Come accade con altri giochi di Roblox, gli sviluppatori di Squid Game offriranno nuovi codici man mano che il titolo supera certi obiettivi, come ottenere un certo numero di Mi Piace e un certo numero di giocatori.

