Fortnite: in arrivo la skin di Spider-Man, secondo un leaker

Tra i numerosi supereroi che sono arrivati nella Battaglia Reale di Fortnite sotto forma di skin e oggetti cosmetici, uno in particolare manca all'appello ed è molto desiderato dai fan Marvel. Ovviamente stiamo parlando di Spider-Man. Tuttavia le cose a breve potrebbero cambiare, stando all'ultima scoperta del noto leaker HYPEX.

Grazie al datamining, il leaker ha infatti scoperto un oggetto nei file di gioco che potrebbe indicare il possibile arrivo dell'arrampicamuri nel titolo di Epic Games nelle prossime settimane. Nello specifico l'elemento scovato da Hypex ha il nome in codice "WestSausage", che a suo avviso dovrebbe tuttavia identificare "Web Slinger". A confermare le sue ipotesi è la presenza nel file delle diciture "Swing Attach Location" "Swing Detach Time", "Swinging", "Swing Accelerate" e "Swing Jump", che sembrerebbero un riferimento ai movimenti e le acrobazie eseguite da Spider-Man con le sue ragnatele.

Ovviamente indiscrezioni simili sempre presi con cautela, anche quando vengono da una fonte tutto sommato affidabile come Hypex. Tuttavia questo possibile leak arriva giusto a un paio di mesi dal debutto nelle sale cinematografiche di Spider-Man: No Way Home. Sarà solo una coincidenza? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Nel frattempo nella giornata di ieri Epic Games ha ammesso di essersi ispirata ad Among Us per la modalità Impostori di Fortnite, dopo le numerose critiche e le accuse di plagio dei mesi scorsi.