League of Legends, chat globale disattivata per limitare i comportamenti tossici

La chat globale di League of Legends è stata disattivata da Riot Games al fine di porre un freno ai comportamenti tossici di una parte dell'utenza, in attesa di possibili soluzioni.

Di recente gli sviluppatori hanno dichiarato guerra a chi va AFK o abbandona le partite di League of Legends, ma mancava ancora una presa di posizione netta nei confronti di una questione sempre più grave e attuale.

La disattivazione della chat globale si pone come una misura temporanea in attesa di nuove idee, ma è stata una mossa necessaria in quanto ormai il tenore dei messaggi era per la maggior parte negativo.

La modifica non influenzerà la chat con i propri compagni di squadra, anch'essa piuttosto problematica secondo i dati in possesso di Riot Games ma difficilmente disattivabile visto che viene utilizzata per coordinare le azioni del gruppo.

Gli utenti non hanno preso bene questa mossa da parte degli autori di League of Legends, che tuttavia hanno voluto fornire delle rassicurazioni: la chat globale resterà disattivata pr un paio di aggiornamenti, dopodiché si chiederà un parere ai giocatori.