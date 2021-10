Shin Megami Tensei 5: trailer mostra Kikuri-Hime, il demone-principessa del JRPG

Atlus continua a pubblicare la sua serie di video composta da oltre 200 filmati, dedicati ai demoni di Shin Megami Tensei 5. Il JRPG di Nintendo Switch ora ci mostra, con un trailer, Kikuri-Hime, il demone-principessa che ha debuttato per la prima volta in Digital Devil Story: Megami Tensei II nel 1990.

Kikuri-Hime, come avrete intuito, è un personaggio ispirato alla mitologia giapponese. La creatura è in grado di eseguire una serie di attacchi di vento, ma anche mosse curative per mantenere in salute il party di Shin Megami Tensei 5, come potete vedere anche voi nel trailer che abbiamo condiviso a inizio notizia. Anche se non vengono utilizzati, nel filmato possiamo vedere che il demone dispone anche di attacchi di luce e colpi fisici.

Tramite precedenti trailer abbiamo avuto modo di fare la conoscenza con altre creature, come Sarasvati, ispirata alla dea dell'arte e della conoscenza, ma anche Flauros, Dominion, Mitra, Basilisk e Genbu.

Potete infine leggere il nostro speciale: Shin Megami Tensei V, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo JRPG per Switch.