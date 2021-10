Deathloop, il trailer con i riconoscimenti della stampa ne ribadisce le qualità

Deathloop è stato accolto con grande entusiasmo da parte della stampa, come conferma il trailer pubblicato da Sony che riporta alcuni dei riconoscimenti ricevuti dal gioco targato Arkane Studios.

La prima citazione proviene proprio dalla nostra recensione di Deathloop, in cui Tommaso Valentini ha sottolineato la freschezza e le svariate qualità di un'esperienza unica nel suo genere, pertanto meritevole di una valutazione eccellente.

In generale i voti di Deathloop sono stati entusiasmanti, e la speranza è che anche in termini di vendite il gioco per PC e PS5 abbia fatto bene, in attesa dell'inevitabile debutto su Xbox Game Pass nel corso del prossimo anno.

In Deathloop vestiamo i panni di Colt, un sicario professionista che si ritrova intrappolato su di una misteriosa isola e in un loop temporale che fa sì che lo stesso giorno si ripeta ancora e ancora, mentre una scaltra assassina cerca di fargli la pelle.