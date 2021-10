F1 2021: update 1.12 aggiunge Imola e altre novità, ecco il trailer del circuito

F1 2021 si aggiorna quest'oggi e introduce varie novità. La più grande aggiunta dell'update 1.12 è per certo il circuito di Imola, che si mostra anche nel trailer qui sopra. Vediamo tutti i dettagli di questa patch.

L'update di oggi, 13 ottobre 2021, aggiunge l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari - noto anche come Imola - in F1 2021. Il circuito italiano è stato ricreato nel dettaglio. Questa aggiunta segue quella di Portimao, dello scorso mese, e soprattutto significa che manca un solo grande circuito: Jeddah Street Circuit. Quest'ultimo è previsto per novembre e sarà ancora una volta distribuito come update gratuito.

Come detto, però, il circuito di Imola non è l'unica novità dell'update di F1 2021. È infatti stata aggiunta una nuova livrea per le auto Red Bulls, che potete vedere qui sotto nel tweet ufficiale di Formula 1. Bisogna però notare che questa livrea sarà disponibile solo fino al 15 novembre: quindi vi conviene ottenerla prima che venga rimossa.

A tutto questo si sommano infine correzioni ai bug - sempre incluse nell'update 1.12 - e i seguenti contenuti per F1 2021:



L'opzione Esports Pit Release è stata aggiunta alle sessioni multiplayer

Aggiunto il supporto per la base Fanatec CSL DD

Aggiunto il supporto per AMD FSR e CACAO

