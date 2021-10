Final Fantasy 14: Endwalker, il nostro provato dopo il digital media tour!

Con tali premesse, un media event dedicato è sempre un'occasione importante per farsi un'idea di quanto arriverà. Si tratta di norma di un'esperienza limitata, con quasi ogni elemento narrativo eliminato e al massimo un paio di nuove zone esplorabili, eppure più che sufficiente per capire cosa aspetta i giocatori per quanto riguarda i cambiamenti (pur ancora non definitivi) alle molte classi disponibili, e le ambientazioni aggiuntive. Stavolta purtroppo non eravamo sul posto (cosa che ci ha purtroppo privato di una sempre interessante intervista con Yoshida), tuttavia grazie alle magie del digitale abbiamo comunque potuto mettere le mani su una sostanziosa "demo" per qualche ora.

Final Fantasy XIV è, in poche parole, riuscito negli anni a dar forma a un universo straordinariamente elaborato e concreto, con una narrativa mai vista in un titolo del genere, capace di catturare non solo i fan delle esperienze online, ma anche semplicemente chi ama i Final Fantasy nella loro forma classica. Endwalker ha pertanto una missione davvero ardua da portare a termine: essere all'altezza dei quanto fatto prima dal punto di vista contenutistico e - cosa persino più ardua - chiudere l'epico ciclo legato a Zodiark e Hydaelyn attorno a cui gran parte della trama principale è stata costruita. Una pressione notevole sulle spalle di un gruppo di sviluppatori che ormai è legato a doppio filo alla community.

Le motivazioni per un tale picco di tensione sono molteplici e non possono venir ricollegate solo all'evidente esodo di utenti da World of Warcraft o alla recente ed esplosiva crescita dell'opera di Yoshida e dei suoi. Se infatti da una parte è vero che molti più occhi sono puntati sul MMO di Square Enix - divenuto ormai il più giocato al mondo con ben 24 milioni di utenti (cosa confermata da Yoshida in persona) - il grosso dell'attenzione deriva semplicemente dalle aspettative che il team di sviluppo stesso ha creato, riuscendo a sfornare espansioni di altissimo livello una dopo l'altra, per poi arrivare all'impressionante picco di Shadowbringers .

L'arrivo di una nuova espansione di Final Fantasy XIV è sempre un lieto evento, ma in passato l'hype della sua enorme fanbase non ha mai toccato i livelli gargantueschi che abbiamo potuto osservare (e in parte percepire sulla nostra pelle) durante l'attesa di Endwalker .

Nuove mappe, nuovi dungeon, nuove storie

Final Fantasy XIV: l'inquietante Torre di Zot torna da Final Fantasy IV, anche se in forma molto diversa

Come spiegato poco sopra, i media event sono da sempre calcolati per mantenere gli spoiler al minimo indispensabile. Così è stato durante tutti i Final Fantasy Fanfest e la nuova natura "digital" dell'evento non ha cambiato le cose. Tutti gli NPC presenti erano quindi privi di nome e dialoghi (ad ogni interazione l'unica risposta era un laconico "hello") e per trarre qualche conclusione legata all'avanzamento della storia abbiamo dovuto analizzare le conseguenze degli eventi nelle poche zone esplorabili, o affrontare l'unico dungeon disponibile (quello, curiosamente, già nella sua versione completa). Ovviamente non entreremo troppo nel dettaglio della trama, anche perché non tutti hanno raggiunto la conclusione di Shadowbringers, tuttavia è interessante notare come già nelle prime mappe mostrate quanto accaduto in precedenza abbia portato a trasformazioni chiaramente visibili da subito.

Final Fantasy XIV è, dopotutto, un MMO in cui la narrativa non solo è centrale, ma rappresenta uno degli elementi più eclatanti dell'intera produzione, e non sorprende quindi che il team di sviluppo abbia continuato a sviluppare il già enorme mondo di gioco in modo da far percepire il più possibile al giocatore l'effetto delle sue azioni. Se quindi La nuova città "hub" di Old Sharlayan è un freddo paradiso di marmo, rifugio di studiosi desiderosi di mantenere la loro neutralità anche davanti all'apocalisse, lo stesso non si può dire dell'impero di Garlemald: una landa innevata finalmente esplorabile, e ricca di rovine ancora fumanti per i tumulti di un conflitto interno.

Curiosamente la mappa di Garlemald mostrata era piuttosto minuta rispetto a quelle viste in altre espansioni, ma comunque presentava due cristalli per il teletrasporto e varie zone chiaramente pensate per offrire delle istanze. Anche la zona successiva, l'isola di Thavnair, ci è sembrata seguire questa filosofia di design più contenuta e concreta, che sinceramente apprezziamo viste le difficoltà nell'esplorazione legate all'impossibilità di volare durante le fasi iniziali (sì, ovviamente anche qui tornano le correnti da trovare). Parlando proprio di Thavnair, si tratta peraltro di un secco opposto proprio della freddezza di Garlemald: un territorio ricco di fauna e flora dai colori accesi, e zeppo di edifici che culturalmente sembrano uno strano misto tra lo stile dell'architettura azteca e quella indiana. La nuova beast tribe, gli Arkasodara, sembra seguire la stessa filosofia. Sono infatti elefanti umanoidi con vesti che ricordano da vicino gli abiti della cultura induista.

Final Fantasy XIV: Thavnair è una regione ricca di colore

La parte più interessante dal punto di vista narrativo è indubbiamente il primo dungeon, appunto: la Torre di Zod. Molti riconosceranno il nome da Final Fantasy IV ed è più che giustificato, d'altronde Final Fantasy XIV ha già ampiamente dimostrato di poter reinserire collegamenti diretti ai mondi e alle trame dei vari Final Fantasy nel suo universo, e anche in questo caso ha semplicemente riproposto una location storica della serie trasformandola in parte integrante della storia principale. È la miglior forma di fanservice, qui presente (più che nella torre in sé, completamente rimaneggiata) nei boss che si incontrano, dato che si tratta delle Magus Sisters. Per capirci, il team di Yoshida ha fatto anche stavolta le cose in modo furbo: le sorelle sono diventate i primal degli Arkasodara e i loro nomi sono diventati Sanduruva, Minduruva e Cinduruva (da Sandy, Mindy e Cindy); stilisticamente, peraltro, sono pressoché identiche all'artwork originale di Amano, ma per integrarle in modo più assennato nell'ambientazione ora hanno delle maschere perfettamente adatte al look della regione di Thavnair, che le fa sembrare effettivamente credibili come divinità delle popolazioni locali.

È il dungeon stesso ad essere in particolare affascinante però, dato che la Torre di Zot è diventata una delle torri di Fandaniel (finalmente esplorabile dall'interno), e il suo inquietante look quasi Gigeriano la diversifica stilisticamente da pressoché ogni dungeon visto prima nel gioco. Non bastasse, durante l'evento i Trust - compagni controllati dall'intelligenza artificiale, che possono sostituire gli altri giocatori nel completamento dei dungeon - erano già disponibili, ed è stato bello constatare come non solo siano da subito affidabili, ma molto più "attivi" durante l'avanzamento per portare avanti la narrativa in modo più naturale. Nella torre, difatti, tutti gli Scion sono presenti, e si dividono in due gruppi all'inizio dell'istanza dopo qualche dialogo. Se vi sembra roba da poco, vi assicuriamo che non è facile creare istanze strettamente correlate alla narrativa con dialoghi che non spezzano l'azione, e la possibile presenza di interazioni con gli NPC aggiuntive desta non poco interesse vista la fantasia dimostrata dagli sviluppatori in passato. Yoshida stesso ha precisato durante una breve presentazione iniziale che, pur consapevole dell'importanza dell'interazioni tra giocatori in un MMO, la sua squadra sta lavorando attivamente per aumentare le opzioni di gioco per coloro che preferiscono giocare in solitudine. Chissà che sul lungo periodo non voglia rendere Final Fantasy XIV un universo fruibile persino da chi normalmente odia gli MMO proprio per via della componente social.