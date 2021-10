Final Fantasy 14: Endwalker, Reaper e Sage, le 2 nuove classi analizzate nel dettaglio

Non è il caso di spaventarsi, d'altro canto in un MMO si tratta di un processo naturale e praticamente tutti imparano a usare degnamente almeno una o due classi nel tempo. Durante un media tour da poche ore, tuttavia, è pressoché impossibile raggiungere una tale competenza, considerando che anche un giocatore esperto si ritrova in mano due nuove specializzazioni al massimo livello senza tutorial di alcun tipo. Le nuove classi, comunque, vanno analizzate sempre nel dettaglio, pertanto abbiamo passato buona parte del tempo a nostra disposizione a leggere le varie abilità di Sage e Reaper - le due nuove entrate, rispettivamente un healer specializzato nelle barriere e un DPS corpo a corpo che sarebbe il centro dell'attenzione di qualunque festa di Halloween - e a picchiare brutalmente un manichino di legno nella speranza di capire almeno in parte le loro rotazioni.

In Final Fantasy XIV non ci sono rami delle abilità da sbloccare: lo sviluppo delle classi è diretto e ben definito all'interno di specifici ruoli. Qui la progressione è legata a due semplici fattori: il proprio personaggio può livellare e utilizzare ogni singola specializzazione, e ognuna di queste ha un tale quantitativo di abilità da comprendere e sfruttare a dovere da non poter venir utilizzata a casaccio. La classe, in parole povere, cresce con le capacità di chi la utilizza, e per raggiungere la padronanza totale ci vogliono ore di studio e istanze di difficoltà crescente.

Reaper: edgy, brutale, e molto accogliente

Final Fantasy XIV: Reaper e Sage, una bella coppia di novità

Il Reaper come detto è un DPS corpo a corpo dalle abilità alquanto poderose, il cui funzionamento in battaglia vanta un ritmo simile a quello del Samurai. In pratica si parla di eseguire alcune combo basilari per recuperare risorse e poi consumarle in un tripudio di danno burst (anche se, laddove il Samurai scaglia le sue mosse più potenti nel giro di pochissimi secondi, il Reaper rimane trasformato per un po' di tempo).

Cominciamo dalle basi, perché praticamente ogni singolo Reaper comincerà gli scontri con Whorl of Death o Death's Design: sono abilità molto simili che infliggono un malus ai nemici che aumenta del 10% il danno inflitto su di loro (solo quello del Reaper, o sarebbe un'abilità folle), e se utilizzate mentre il malus di 30 secondi è ancora attivo lo allungano di altri 30 secondi. La loro differenza consiste solo nell'essere rispettivamente ad area o a bersaglio singolo. Fatto questo il Reaper deve iniziare a lavorare per far salire le sue due risorse principali: la barra Soul e la barra Shroud, e la prima barra sale semplicemente con l'esecuzione di due combo fondamentali composte da varie abilità. Quella su bersaglio singolo è da tre attacchi e si chiude con Infernal Slice, quella ad area è da due colpi e si chiude con Nightmare Scythe.

Attenzione, nessuna di queste combo porta a una ricarica particolarmente veloce della barra Soul (di norma ogni colpo la aumenta di 10 punti), ma eseguirle costantemente è importante perché la risorsa è indispensabile per utilizzare poi gli attacchi che riempiono la seconda barra, la Shroud. Questi altri attacchi sono Blood Stalk e Soul Swathe (anche qui solita divisione tra "bersaglio singolo" e "ad area"), e quando utilizzati attivano uno status che permette di usare degli attacchi extra che riempiono finalmente la barra Shroud. Quando questa raggiunge i 50 punti, il Reaper può attivare Lemure Shroud, si trasforma in una sorta di mietitore spettrale, e tutti i suoi attacchi cambiano arrivando ad infliggere danni enormi. Non solo, ha cinque cariche durante questa modalità (necessarie per usare i suoi attacchi unici, che sostituiscono quelli normali) e se le consuma può - prima di uscire dalla modalità - usare gli slot già consumati per aggiungere altri colpi a quelli già sferrati, massimizzando il danno in modo estremo. A livello 90 ottiene peraltro una finisher devastante ad area di nome Communio, con cui è praticamente obbligatorio chiudere la trasformazione.

Ora, detta così possiamo capire che paia tutto complicatissimo, ma la verità è che ,una volta trovato il ritmo delle combo base, la rotazione sui bersagli consiste solo in un paio di serie di colpi alternate, che vengono poi chiuse con una manciata di abilità possibili. Le cose si complicano leggermente ai livelli più alti, dove si ottengono poteri che riempiono seccamente di 50 punti la barra Soul (ovviamente hanno un tempo di ricarica molto elevato) e un attacco aggiuntivo che aggiunge addirittura 50 punti a quella Shroud (ma richiede uno status offerto da un'ulteriore abilità prima). Persino in quel caso si parla però di poteri che diventa piuttosto facile inserire nella rotazione durante una battaglia - specialmente se si vogliono fare danni giganteschi da subito - e vanno usati solo una tantum.

Non bastasse, il Reaper è una classe molto mobile: ha la possibilità di teletrasportarsi verso il nemico lasciando un portale alle spalle che dura qualche secondo, e può venir riutilizzato per una fuga rapida. Ha due attacchi a distanza piuttosto flessibili (anche se il secondo, ad area, ha un tempo di casting elevatissimo e fatichiamo per ora a trovargli una vera utilità), e persino una barriera che cura leggermente la squadra quando consumata per qualche secondo (un potere carino, ma che di certo non dona particolare utilità di supporto alla classe). Certo, ci vorrà tempo per ottimizzare la gestione delle risorse di questo DPS in modo da perfezionarne la funzionalità, eppure, come già accennato, lo vediamo molto simile al Samurai concettualmente: una classe facile da capire, difficile da utilizzare alla perfezione, ma comunque in grado di ottenere ottimi risultati anche in mano a giocatori non esperti per via della naturalezza delle sue combo. Come nuova aggiunta è assolutamente brillante, e immaginiamo che molti giocatori lo testeranno non appena uscita l'espansione.