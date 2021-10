Shin Megami Tensei 5: trailer mostra Sarasvati, ispirata alla dea dell'arte e della conoscenza

Atlus ha pubblicato un altro trailer della sua lunga (lunghissima) serie dedicata ai demoni di Shin Megami Tensei 5. Il gioco di ruolo giapponese ci permetterà di rendere queste creature nostri alleati, che ci aiuteranno nel combattimento. Ora, è il turno di Sarasvati, creatura numero 142.

Sarasvati è ispirata alla dea Hindu dell'arte e della conoscenza. Fa parte della serie Shin Megami Tensei sin dal 1992. Vista la sua origine, questa creature non ha certo un aspetto demoniaco, ma non per questo è debole e indifesa. Nel trailer possiamo vederla mentre usa attacchi di ghiaccio, così come mosse che infliggono status alterati. Si tratta di un personaggio adatto per mettere in difficoltà gli avversari più potenti.

Shin Megami Tensei 5 sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2021 su Nintendo Switch, come esclusiva. In questo gioco, vestiremo i panni di un liceale che sta tornando a casa da scuola. Il giovane perde però conoscenza e si ritrova in una nuova Tokyo devastata dall'apocalisse e dominata dai demoni. Un salvatore arriva in soccorso del ragazzo che diventa un ibrido uomo-demone, un Nahobino. Grazie a questo nuovo potere, il protagonista esplora la Tokyo distrutta in cerca di risposte, combattendo contro l'oscurità in favore della luce.

Come detto, quello di oggi non è il primo trailer dedicato alle creature di Shin Megami Tensei 5. Potete vedere anche Flauros, Dominion, Mitra, Basilisk e Genbu.