Chivalry 2: due nuove armi svelate, sono in arrivo presto

Torn Banner Studios ha annunciato che due nuove armi saranno introdotte all'interno di Chivalry 2, il gioco d'azione online per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. L'arrivo è previsto "presto", entro la fine dell'anno per certo, con un nuovo update. Le armi in questioni sono la Sedia e la Rapier.

Non abbiamo molti dettagli su queste due armi, ma sono stati condivisi due tweet che ci mostrano come sarà possibile utilizzarle in combattimento. La Sedia, che potete vedere qui sotto, è ovviamente un'arma da impatto che può essere usata per dare potenti colpi ai nemici. Si tratta però di un'arma per nulla resistente e, dopo un po' di colpi, andrà in frantumi. Probabilmente si dovrà sfruttarla nel modo corretto per ottenere una eliminazione.

La seconda arma di Chivalry 2, la Rapier, è invece un'arma d'affondo, chiaramente dedicata a colpi veloci e precisi, difficili da bloccare. Nella gif condivisa su Twitter, vediamo che il personaggio che la impugna può eseguire vari movimenti e sfrutta la propria agilità per affondare un colpo preciso al cuore dell'avversario.

Come detto, l'update che includerà queste due armi non ha ancora una data di uscita precisa. Gli sviluppatori di Chivalry 2 hanno affermato che arriverà "presto" e secondo la roadmap ufficiale su Trello il periodo è il quarto trimestre 2021. Non ci resta altro da fare se non attendere.

Infine, potete leggere la nostra recensione di Chivalry 2 qui.