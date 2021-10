Offerte Amazon: Horizon Forbidden West Special Edition, preordine in sconto ora

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di eseguire il preordine di Horizon Forbidden West Special Edition per PS4 in sconto, precisamente il risparmio è di 8.10€.

Offerta Amazon Horizon: Forbidden West - Special Edition - PlayStation 4 € 80,99 € 72,89 Vedi

Come potete vedere, si tratta di un risparmio minimo, ma ricordiamo che si tratta di un preordine a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento dell'invio di Horizon Forbidden West Special Edition e nel caso nel quale il prezzo cali ulteriormente, lo sconto sarà applicato anche al vostro preordine in automatico. Inoltre, questa è sì la versione PS4, ma Sony ha dichiarato che sarà possibile fare l'upgrade alla versione PS5 in formato gratuito, quindi è in pratica un'offerta anche per next-gen. Se si ha già deciso di acquistare il gioco al D1, è un buon momento per fare il preordine (che può essere annullato a costo zero in qualsiasi momento).

Parlando però del gioco vero e proprio, Horizon Forbidden West è il seguito delle avventure di Aloy che abbiamo vissuto in Horizon Zero Dawn. La guerriera, questa volta, si sposterà verso occidente, precisamente verso San Francisco o quello che ne è rimasto. Ci saranno ovviamente nuovi nemici, sia umani che robotici, così come tante nuove abilità, come il nuoto. La data di uscita è il 18 febbraio 2022.

Aloy in Horizon Forbidden West che si scontra con un elefante robot

