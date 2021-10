Oggi è sabato e per alcuni videogiocatori il weekend è iniziato. Tra le varie attività di famiglia e all'aperto, durante il fine settimana vi è modo di dedicare ai videogiochi qualche ora in più rispetto al solito. Vi domandiamo, quindi: cosa giocherete questo weekend?

Questa settimana è stato reso disponibile Alan Wake Remastered, versione migliorata dell'apprezzato gioco d'azione di Remedy Entertainment. Molti appassionati probabilmente coglieranno l'occasione di (ri)scoprire le avventure dello scrittore, dopo aver giocato nei panni di Jesse Faden in Control. I due universi narrativi sono infatti collegati (anche se in modo retroattivo). Potete leggere la nostra recensione di Alan Wake Remastered a questo indirizzo.

Alan Wake Remastered

Se siete in cerca di azione ma volete qualcosa di più sfrenato, vi conviene dedicarvi a Far Cry 6. Le nuove avventure rivoluzionarie di Ubisoft ci portano in un altro paradiso tropicale dove un tiranno (interpretato da Giancarlo Esposito) spadroneggia sui più deboli. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

Questo weekend potrebbe però essere anche una buona occasione per giocare alcune delle demo rese disponibili su Steam grazie all'evento Next Fest. Vi consigliamo ad esempio di provare la demo di Inscryption, un nuovo indie che fonde card-game, escape room, horror e metanarrazione, edito da Devolver Digital e sviluppato dall'autore di Pony Island, di cui vi abbiamo parlato in questo nostro provato.

Oppure, se preferite qualcosa di più dinamico, potete provare la demo di Aztech Forgotten Gods, di cui vi abbiamo parlato in questo nostro altro provato. Si tratta di un gioco d'azione con un sistema di combattimento che ci fa letteralmente volare contro enormi boss.

Le possibilità non mancano, in sostanza, ma tutto dipende da quello che avete voglia di giocare. Quindi diteci, cosa giocherete questo weekend?