Shin Megami Tensei V: trailer mostra il pericoloso Flauros, mostro dell'esclusiva Switch

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai mostri di Shin Megami Tensei 5. Il video di oggi è dedicato al demone Flauros, che ha debuttato nella serie con il primo capitolo nel 1992. Potete vedere il filmato qui sopra: si tratta del numero 130 della serie.

Come ci mostra il trailer, Flauros è in grado di attaccare con colpi fisici che infliggono danni multipli, oltre che usare magie di fuoco molto potenti. È in grado di usare anche poteri d'oscurità. Questo demone di Shin Megami Tensei 5 è una sorta di chimera con corpo da umanoide, testa da pantera montata sul petto, invece che sul collo, e una serie di componenti metalliche.

Recentemente abbiamo avuto modo di vedere altri demoni di Shin Megami Tensei 5, come Dominion, ma anche il demone Mitra e la nota creatura mitologica Basilisk. Ecco infine anche il Genbu.

Vi ricordiamo anche che potete leggere la nostra anteprima qui: "Shin Megami Tensei V è stato sicuramente uno dei suoi momenti più alti del recente Nintendo Direct: siamo davvero felici di averlo visto finalmente in azione, e non vediamo l'ora di metterci le mani sopra il prossimo novembre. Atlus sembrerebbe aver lavorato a un altro grandissimo JRPG che i fan del genere, e soprattutto quelli che hanno apprezzato Persona, dovrebbero davvero tenere d'occhio."