Metroid Dread e Age of Empires 4 sono i giochi più attesi di ottobre 2021

Entriamo nel vivo di un autunno che, come di consueto, dovrebbe portare con sé parecchie novità interessanti e un'idea della quantità e varietà di giochi in arrivo emerge già dall'elezione del gioco più atteso di ottobre 2021, che ha portato a due risultati diversi per quanto riguarda lettori e redazioni, con i primi che hanno preferito Metroid Dread e la seconda che invece ha puntato soprattutto su Age of Empires 4, dunque due scelte molto differenti che sottolineano però la varietà di esperienze che siamo destinati a vivere nel corso di questo mese videoludico. Non c'è dubbio che questi siano sicuramente tra i giochi di maggior spessore in arrivo nei prossimi giorni, ma non bisogna comunque dimenticare la presenza di alcuni veri e propri blockbuster che tuttavia sembra non siano stati presi in grande considerazione tra un sondaggio e l'altro.

I giochi votati sono comunque di grande importanza, ma è interessante vedere come le scelte abbiano "snobbato" alcuni titoli di grosso rilievo come FIFA 22, Marvel's Guardians of the Galaxy o Far Cry 6, per esempio.

Ovviamente queste preferenze hanno poco a che fare con l'effettiva affermazione sul mercato, in effetti, ma dimostrano quantomeno quanto i gusti possano andare anche controcorrente rispetto al sentire più comune diffuso nel grande pubblico. In ogni caso, ci sono ottime ragioni per votare l'uno o l'altro ed è un'ottima cosa che abbiano vinto entrambi: si tratta, peraltro, di seguiti molto attesi in entrambi i casi, tutti e due derivanti da serie storiche, in grado di segnare in maniera profonda il genere di appartenenza e tutti e due che cercano di evolvere le rispettive serie con l'applicazione di alcune novità, elaborate nel corso di lunghi intervalli di tempo.