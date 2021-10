Teacup, la recensione di una favola per grandi e piccini

Una rana, una tazza da tè, un giorno speciale. Non servono propositi epici per partire all'avventura: alle volte basta solo avere la dispensa vuota. Così è per Teacup, la protagonista dell'omonimo gioco realizzato da Smarto Club.

Segnato sul calendario

Teacup con due amici in barco in un laghetto

Noi siamo Teacup, una rana che vive a Little Pond (letteralmente "laghetto"). La nostra avventura non inizia in un giorno qualsiasi: oggi è la vigilia della nostra festa da tè, dove i nostri cari amici - che da tempo non vengono a farci visita - si riuniranno nella nostra casetta nel bosco. La felicità però viene presto smorzata: abbiamo finito tutti gli ingredienti per fare il tè! Non ci resta quindi altro da fare se non uscire, affrontare il mondo e chiedere aiuto agli abitanti di Little Pond.

Teacup - il gioco - è un'avventura che non si può definire in altro modo se non "wholesome", ovvero un'opera che vuole metterti di buon umore. Non ci sono veri pericoli in Little Pond: è un piccolo grande mondo dove tutti sono felici, si impegnano, si divertono, fanno festa e ricordano il passato con allegria. È una passeggiata in un mondo bucolico e utopico, letteralmente da favola, raccontato come una storia della buona notte che si può trovare in un libro per bambini.

Teacup - la protagonista - è una rana timida, solitaria, che ascolta e aiuta gli altri, ma tende a stare in silenzio e in disparte. Durante questa avventura dovrà esporsi al mondo un po' di più, ritrovando tante persone a lei note che non vedeva da tempo, visto che è solita starsene da sola nella propria casa. Di dialogo in dialogo incontriamo amici e vicini, conoscenti e amici di famiglia, che aiuteremo e ci aiuteranno, nella nostra "quest" di ricerca degli ingredienti per fare il tè.