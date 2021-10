Shin Megami Tensei V, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo JRPG per Switch

In particolare, una delle domande più gettonate è la seguente: Shin Megami Tensei V è una valida alternativa a Persona ? Un interrogativo non del tutto banale; in fondo, Persona è nato come spin-off di Shin Megami Tensei, come vi abbiamo ricordato in occasione del recente anniversario, e i due giochi si somigliano moltissimo. Nelle prossime righe faremo il punto su tutto ciò che sappiamo di Shin Megami Tensei 5 e vi aiuteremo a capire se il gioco fa al caso vostro oppure no.

In questi giorni molto nipponici di Tokyo Game Show si è fatto un gran parlare anche di Shin Megami Tensei V , il JRPG targato Atlus che arriverà in esclusiva su Switch il prossimo 12 novembre: in effetti sono mesi che Atlus e Nintendo ci tartassano di immagini, trailer e brevi clip, tant'è che il fandom comincia pure a guardare con occhio critico ai potenziali spoiler, ma più ci avviciniamo alla data di uscita, più aumenta il battage pubblicitario e più numerosi diventano gli interrogativi di chi non conosce la serie e medita di avvicinarsi per la prima volta.

Narrativa

Shin Megami Tensei 5, il protagonista nella forma di Nahobino

Nonostante le somiglianze, Shin Megami Tensei e Persona sono titoli molto diversi sul profilo narrativo. Entrambi sono incentrati sulle disavventure paranormali di alcuni liceali, ma l'approccio cambia completamente: la trama di Persona si sviluppa giorno dopo giorno in un contesto che in gergo si definisce "slice of life" e dipende dalla meccanica di gameplay rappresentata dal calendario e dalla microgestione del tempo libero. Questa componente in Shin Megami Tensei V è del tutto assente. Il nuovo titolo Atlus ha uno sviluppo narrativo più tradizionale, in questo senso. Il protagonista - che nomineremo noi all'inizio della partita - si ritrova catapultato nel Da'at, una specie di dimensione parallela sovrapposta alla nostra in cui bazzicano demoni e altre creature soprannaturali. Sarà proprio una di queste, Aogami, a salvarlo da morte certa fondendosi con lui e dando vita a una nuova entità chiamata Nahobino.

Se a questo punto Persona cominciava a scandire la storia di giorno in giorno, Shin Megami Tensei 5 sceglie una via più ordinaria. Ciò non significa che manchi un cast importante intorno al protagonista. Atlus ha svelato che non finiremo nel Da'at da soli, ma insieme ad alcuni di compagni di classe: Tao Isonokami, che possiede poteri psichici, è la migliore amica del protagonista; Yuzuru Atsuta è un amico iperprotettivo nei confronti della sorella Miyazu; Ichiro Dazai, infine, è un eccentrico streamer. La comitiva sarà quindi precettata dalla Bethel, un'agenzia che si occupa di proteggere il mondo dalle entità paranormali, cui fa capo nientepopodimeno che il primo ministro giapponese Hayao Koshimizu.

I nostri non dovranno impedire solo che la guerra tra inferno e paradiso che si è scatenata nel Da'at si allarghi al mondo reale, ma anche scoprire chi è davvero Shohei Yakumo, un misterioso cacciatore di demoni che si è alleato con Nuwa, un'entità antica e potentissima che ha messo gli occhi sul nostro piano di esistenza.

Shin Megami Tensei 5, Aogami in una scena del trailer

Come avrete capito la storia di Shin Megami Tensei sarà molto cupa e affronterà tematiche angoscianti come la predestinazione, la morte e la fine dei tempi. Non ci saranno attività ricreative che potrete svolgere coi vostri compagni di scuola, né gag spensierate o esami scolastici. Come in Persona, tuttavia, dovrete fare delle scelte durante alcuni dialoghi che influenzeranno la narrazione in modo molto più significativo, determinando il "percorso" che seguiremo e il finale tra i molteplici previsti. Se Shin Megami Tensei 5 resterà fedele alla serie, insomma, dovrete completarlo più volte per scoprire tutte le ramificazioni della narrativa.