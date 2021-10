Final Fantasy 7: The First Soldier, finestra di lancio e nuovi dettagli svelati

Square Enix ha annunciato il periodo di lancio di Final Fantasy 7: The First Soldier, lo spin-off battle royale per dispositivi mobile iOS e Android. Durante il Tokyo Game Show 2021, il producer Tetsuya Nomura ha svelato che il gioco sarà disponibile durante il corso del mese di novembre, con preregistrazioni che inizieranno già questo mese.

Durante l'evento digitale Nomura ha condiviso inoltre ulteriori dettagli su come è cambiato il gioco nel corso degli ultimi mesi e alcune delle caratteristiche del gameplay. Il team di sviluppo ha ascoltato attentamente il feedback dei giocatori durante la closed beta e ha apportato modifiche di conseguenza. Una delle richieste più gettonate era quella per il supporto ai controller che, come confermato dal producer Shoichi Ichikawa, è stata poi effettivamente introdotta nel gioco.

Il tutorial è stato completamente rivoluzionato e ora include sia una modalità che aiuti i giocatori ad adattarsi alle meccaniche dei battle royale sia uno dedicato a quelle specifiche del gameplay di Final Fantasy 7: The First Soldier. A tutto ciò si aggiunge una area di addestramento, con cui poter far pratica liberamente.

Sempre dando ascolto al feedback dei giocatori, gli sviluppatori hanno apportato delle modifiche al sistema di scambio dei pezzi, grazie al quale gli utenti possono scambiare i materiali ottenuti dai mostri e dagli scrigni in cambio di oggetti di vario genere, che cambieranno ad ogni stagione.

Final Fantasy VII: The First Soldier, i bassifondi del Settore 7

Le modalità di gioco includono sia match standard che classificati. I giocatori verranno ricompensati con degli oggetti ogni volta che entrano in uno dei 7 rank delle partite competitive, con i migliori di ogni stagione che inoltre otterranno dei codename da sfoggiare nel loro profilo. Sempre rimanendo in tema, Ichikawa ha confermato che Final Fantasy 7: The First Soldier non sarà pay to win, ma basato sulle abilità dei giocatori, con tutte le microtransazioni che dunque dovrebbero riguardare esclusivamente l'acquisto di oggetti per la personalizzazione dell'avatar.

Non sarà presente un vero e proprio story mode, ma ci sarà una modalità che coinvolgerà tre personaggi noti ai vecchi fan della serie che espanderà la lore di Final Fantasy 7 e di cui verranno svelati maggiori dettagli in un secondo momento. Rimanendo in tema, The First Soldier è ambientato prima dell'avventura di Cloud, Barret e soci, in un simulatore di realtà virtuale ideato dalla Shinra per allenare i SOLDIER e molte delle location saranno simili a quelle viste in Final Fantasy 7 Remake.

Infine Ichikawa ha confermato che nel gioco sarà possibile guidare veicoli e potenziare i propri personaggi eliminando i mostri presenti nella mappa di gioco. Questi tra l'altro prenderanno di mira i giocatori anche mentre si stanno scontrando tra di loro, aggiungendo meccaniche PvE ai match sulla carta davvero interessanti.

Come accennato in apertura Final Fantasy 7: The First Soldier sarà disponibile per dispositivi mobile iOS e Android a novembre, con le preregistrazioni che inizieranno durante il mese di ottobre.

Rimanendo in tema, Naoki Yoshida di recente ha svelato aggiornamenti sullo sviluppo dell'attesissimo Final Fantasy XVI.