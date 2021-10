Final Fantasy 16: Naoki Yoshida ha aggiornato sullo sviluppo al TGS 2021

Nel corso di un livestream dal Tokyo Game Show 2021, il producer Naoki Yoshida ha dato un piccolo aggiornamento su Final Fantasy 16, titolo purtroppo non presente alla manifestazione giapponese. Yoshida stava parlando con Hironobu Sakaguchi, l'attuale capo di Mistwalker, studio cui dobbiamo tra gli altri il recente Fantasian, nonché padre riconosciuto della serie Final Fantasy.

Durante la chiacchierata Sakaguchi ha detto che a lui Final Fantasy 16 sembra essere un titolo completamente fantasy. Yoshida ha confermato, raccontando che lo scenario principale è ormai completo, che ci sono delle quest secondarie in sviluppo quasi complete, che i modelli dei personaggi sono finiti e che il team sta lavorando alle rifiniture.

Yoshida ha proseguito affermando che il focus iniziale è stato quello di produrre lo scenario principale con un team relativamente piccolo, le cui dimensioni sono aumentate quando il progetto è stato finalizzato.

Sakaguchi ha quindi scherzato sul fatto che vorrebbe scrivere una quest per Final Fantasy 16, ma Yoshida gli ha detto che potrebbe farlo per Final Fantasy 14. Il padre di Final Fantasy ha risposto scherzando che non vuole mettersi a competere con Yasumi Matsuno e Yoko Taro.

Final Fantasy 16 rimane previsto per PC e PS5. Non ha ancora una data di lancio e quella console è stata già annunciata come un'esclusiva temporale.