Nintendo Switch OLED ha portato a un aumento nelle vendite di giochi nel Regno Unito

Nintendo Switch OLED è uscito la settimana scorsa e non abbiamo ancora dei dati tangibili sul lancio del nuovo hardware, visto che sono passati solo tre giorni dall'arrivo sul mercato, ma intanto dimostra di aver avuto un impatto importante anche in ambito software, almeno per quanto riguarda il Regno Unito dove la console ha portato a un aumento delle vendite dei giochi per la console.

Abbiamo visto la classifica britannica con FIFA 22 che domina ancora la top ten, nonostante l'uscita di diverse new entry di grande interesse come Far Cry 6, posizionato in seconda posizione, e Metroid Dread giunto terzo in classifica, ma c'è anche una interessante considerazione, effettuata da Christopher Dring di GamesIndustry.biz, sull'arrivo di Nintendo Switch OLED.

Secondo quanto riferito, Nintendo Switch OLED ha avuto "un impatto immediato nelle vendite dei giochi Switch", visto che hanno fatto registrare complessivamente un incremento del 26% rispetto alla settimana precedente.

Nintendo Switch OLED e la sua scatola

Sebbene parte dell'aumento potrebbe essere stato trainato da Metroid Dread, Dring specifica meglio l'aumento che riguarda anche le vendite di giochi già presenti da tempo in classifica.

Mario Kart 8 Deluxe ha aumentato le vendite del 15%, Minecraft del 5%, Animal Crossing: New Horizons del 4%, Super Mario 3D World + Bowser's Fury del 17%, The Legend of Zelda: Breath of the Wild del 19%, Luigi's Mansion 3 del 21%, The Legend of Zelda: Skyward Sword del 16% e Super Mario Odyssey del 22%.

Considerando la quantità di tempo passata dall'uscita della maggior parte di questi giochi, è chiaro che l'incremento possa essere attribuito in buona parte ai nuovi acquirenti di Nintendo Switch OLED, che sono andati ad aumentare la platea di utenti della console Nintendo.