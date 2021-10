FIFA 22 domina ancora le classifiche inglesi, Metroid Dread debutta terzo

Interessanti le classifiche inglesi di questa settimana, con ben quattro giochi inediti nella top 10. Non il primo in classifica, comunque, che rimane FIFA 22 come la scorsa settimana, nonostante l'uscita di Far Cry 6, subito in seconda posizione, e Metroid Dread, che ha debuttato in terza. Per Metroid si tratta del debutto migliore per la serie nel Regno Unito, come già riportato.

Da sottolineare che le vendite di FIFA 22 sono calate del 58% rispetto a quella della scorsa settimana (per FIFA 21 il calo della seconda settimana fu del 65%). Comunque sia, le vendite della versione scatolata sono complessivamente inferiori rispetto a quelle di FIFA 21, facendo registrare un calo del 32%. Naturalmente ormai il mercato digitale può compensare ampiamente questi dati, quindi non è detto che il gioco stia andando davvero peggio.

Far Cry 6 di suo ha venduto il 70% in meno di ciò che vendette Far Cry 5, lanciato a marzo 2018. Il 47% delle vendite è stato registrato su PS5, il 24% su PS4 e il 29% su Xbox. Anche in questo caso, il mercato digitale potrebbe aver ampiamente compensato le mancate vendite nei negozi.

Interessante anche il risultato di Alan Wake Remastered, che ha debuttato in quinta posizione, facendo registrare il 63% delle vendite su PS5, il 21% su PS4 e il restante 17% su Xbox. Considerate che questa è la prima volta che il gioco arriva su console PlayStation, mentre su Xbox la versione 360 è giocabile in retrocompatibilità sulle nuove piattaforme.