Metroid Dread: miglior lancio di sempre per la serie sul mercato inglese

Metroid Dread per Nintendo Switch ha fatto registrare il miglior lancio di sempre per la serie sul mercato inglese, battendo Metroid Prime 3: Corruption per Nintendo Wii, il precedente detentore del record, di un buon margine. Questo è quanto ha riportato Christopher Dring di Games Industry, anticipando i dati delle classifiche inglesi di questa settimana, che conteranno anche il risultato del nuovo Metroid.

Da notare che stiamo parlando di sole copie fisiche, quindi senza vendite digitali. Metroid Prime 3 non era proprio disponibile in formato digitale, quindi il confronto è ancora più favorevole per Metroid Dread.

In un messaggio successivo, Dring sottolinea anche come quello Metroid sia un franchise più piccolo rispetto ad altri di Nintendo e che, nonostante ciò. è comunque quinto tra i lanci di quest'anno per la console ibrida, subito dietro a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Monster Hunter Rise e New Pokémon Snap.

Per il resto, se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Metroid Dread.