Alan Wake Remastered: in UK vendite superiori su PlayStation, in versione fisica

C'era una gran voglia di Alan Wake Remastered tra gli utenti PlayStation, evidentemente, visti i risultati riportati dal solito Christopher Dring di GamesIndustry.biz sullo split di vendite tra le varie versioni del gioco, che vedono la stragrande maggioranza delle vendite del titolo Remedy su PS4 e PS5, sempre per quanto riguarda esclusivamente il mercato fisico.

L'84% delle copie fisiche vendute nel Regno Unito sono nelle versioni PS4 e PS5, cosa che dimostra come la serie fosse alquanto attesa sulle piattaforme Sony, dopo essere rimasta per molti anni un'esclusiva console Xbox. Alan Wake Remastered si è piazzato quinto nella classifica dei giochi più venduti della settimana in UK, che ha visto invece primeggiare FIFA 22, con Far Cry 6 e Metroid Dread al seguito.



Al di là della differenza tra piattaforme installate, bisogna considerare anche come il gioco sia a tutti gli effetti una novità su piattaforma PlayStation, cosa che probabilmente costituisce un notevole traino e rappresenta una buona notizia anche per il futuro della serie, visto che Alan Wake 2 sembra essere già in sviluppo da tempo presso Remedy, sebbene non sia mai stato presentato ufficialmente.

C'è da considerare il peso sempre minore che il fisico ha ormai nel quadro generale del mercato videoludico, tanto più su un gioco che risulta quinto nella classifica UK, dunque parliamo di un campione particolarmente ridotto. Tuttavia, questi sono comunque gli unici dati che siamo in grado di rilevare in maniera precisa e pertanto le analisi si possono fare solo su questi, al momento e ci dicono che il fatto di portare Alan Wake multipiattaforma sia stata una mossa vincente per Remedy.

Per maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Alan Wake Remastered.