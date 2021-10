Offerte Amazon: Logitech G815 LIGHTSYNC RGB, tastiera gaming cablata in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Logitech G815 LIGHTSYNC RGB, un tastiera da gaming cablata. Lo sconto segnalato è di 70€.

Il prezzo tipico di una Logitech G815 LIGHTSYNC RGB su Amazon è di circa 170€. Nel corso degli ultimi 365 giorni, questa tastiera da gaming è stata in offerta in poche occasioni e perlopiù a prezzi superiori rispetto a quello attuale. Notiamo inoltre che con questo acquisto riceverete un buono sconto del 33% per Xbox Game Pass PC. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, la Logitech G815 LIGHTSYNC RGB è una tastiera con Switch meccanici a profilo ribassato. Il sistema RGB sincronizza l'illuminazione con i contenuti di gioco e permette di personalizzare ogni tasto o creare animazioni personalizzate con oltre 16.8 milioni di colori grazie al software Logitech G HUB. La tastiera è realizzata in lega AL-MG. Dispone di un Passthrough USB, un cavo USB dedicato aggiuntivo che consente di connettere la porta USB 2.0 passthrough al relativo ingresso, per la ottima velocità di trasmissione dei dati. La tastiera misura 15 x 47.5 x 2.2 cm e pesa 1.04 Kg.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.