GTA The Trilogy: su Steam i fan consigliano di acquistare gli originali finché siete in tempo

Su Steam in questi giorni sono apparse numerose recensioni di GTA 3, Vice City e San Andreas che suggeriscono ai giocatori di acquistare gli originali prima che vengano rimossi definitivamente da Rockstar Games in vista del lancio di Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition.

Per chi si fosse perso le ultime novità, la scorsa settimana Rockstar ha annunciato ufficialmente GTA: The Trilogy - Definitive Edition, raccolta che include le rimasterizzazioni di GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas e che vedrà "grandi miglioramenti grafici e un ammodernamento del gameplay per tutti e tre i titoli".

In vista dell'arrivo della collection, Rockstar Games a partire da questa settimana rimuoverà la versione originali dei giochi dai vari store digitali dove attualmente sono disponibili, tra cui anche Steam, e dunque sarà impossibile acquistarli in digitale.

Come segnala Eurogamer.net, si tratta di una decisione che non a tutti a quanto pare è andata giù, con i fan che hanno pubblicato molte recensioni su Steam per incoraggiare i giocatori ad acquistare i titoli originali finché sono in tempo.

"Assicuratevi di acquistare la trilogia finché venga eliminata da Steam", suggerisce Pink Diamond in una recensione di GTA 3. "Comprate questo gioco prima che venga rimosso la prossima settimana", afferma invece GrunkeBran per Vice City. "Acquistatelo prima che venga rimosso", una recensione di San Andreas.

Come accennato in precedenza, per quanto l'intenzione di Rockstar Games sia quella di preservare "il loro stile classico e inconfondibile e la loro atmosfera" i tre giochi avranno anche "un ammodernamento del gameplay". Insomma chi vuole vivere o preservare l'esperienza originale dei tre giochi ha ancora poco tempo per acquistare una copia digitale.

Tra le tante nuove recensioni c'è poi chi ne approfitta per dare il suo addio a GTA San Andreas dopo ben 2.780 ore di gioco.

"Devo ammettere che con tutto il tempo che ho messo in questo gioco tra speedrunning, modding e altro questo è il miglior GTA che abbia mai giocato, questo gioco significa molto per me e ha una grande storia, un mondo favoloso e tante cose da fare e trovare. Arrivederci, vecchio amico."

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC entro la fine del 2021, con le versioni iOS e Android in arrivo nel 2022. Il noto insider Tom Henderson tuttavia potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita della raccolta.