Age of Empire 4, la recensione dello strategico dell'anno!

La recensione di Age of Empire 4 arriva in un momento nel quale il genere degli strategici non è certo sulla cresta dell'onda. Negli anni Novanta, però, gli strategici in tempo reale erano una cosa dannatamente seria... Da Dune II a Command & Conquer in poi, gli RTS esplosero e maturarono nel giro di pochissimi anni, toccando l'apice della popolarità grazie a Blizzard - con Warcraft prima e Starcraft dopo - ma anche grazie al bellissimo e rivoluzionario Age of Empires del 1997 e ancor di più il suo immortale seguito.

Gli Age of Empires introdussero diverse interessanti dinamiche agli RTS e un contesto storico che attirò sia i giovani che gli appassionati di strategia più maturi, anche molti di quelli che prima di allora non erano mai andati oltre i massicci turni di Civilization e nemmeno avevano intenzione di farlo. Age of Empires II è un gioco che ha raggiunto molto presto lo status di classico intramontabile e, appena gli sviluppatori hanno provato a cambiarne la formula, il pubblico gli ha voltato le spalle: Age of Empires III fu uno spettacolare flop che si trascinò nella tomba tutti i piani relativi a un quarto e ultimo gioco della serie, già pianificato da tempo.

Per far risorgere il franchise, Microsoft si è rivolta ai veterani di Relic Entertainment. Con all'attivo capolavori come Homeworld, Company of Heroes e Dawn of War, la canadese Relic è senza alcun dubbio una scelta di prima qualità, se non addirittura la migliore scelta possibile, anche se mettersi al lavoro su un nome tanto prestigioso e dopo così tanto tempo, non sarebbe semplice per nessuno.

Dopo aver divorato Age of Empires 4 possiamo dire che Relic c'è riuscita. Diavolo se c'è riuscita!