Offerte Amazon: Samsung Smart Monitor M7 da 32 pollici 4K in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un Samsung Smart Monitor M7 da 32 pollici e risoluzione UHD 4K. Lo sconto segnalato da Amazon è di 229.10€.

Offerta Amazon Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32", 3840x2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airpla... € 469,0 € 239,9 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per un Samsung Smart Monitor M7 è di 469€. Di norma è disponibile a prezzi più bassi, tra i 350€ e i 380€. Quello odierno è però il prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, è importante notare che il Samsung Smart Monitor M7 non è un televisore, quindi non dispone di ingresso per l'antenna. Dispone però di Smart Hub per poter visualizzare app di streaming come Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+. È incluso anche un telecomando. La risoluzione è UHD 4K, con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Supporta HDR10 e vari assistenti vocali, come Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant. Propone anche le modalità Eye-Saver e Flicker-Free che riducono l'affaticamento degli occhi per una visione più confortevole.

Samsung Smart Monitor M7

